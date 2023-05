ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023/ Recordati a +2,7%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:25

La Borsa italiana guadagna lo 0,2% e sul listino principale troviamo in rosso Amplifon (-0,5%), Banca Mediolanum (-0,1%), Bper (-0,3%), Cnh Industrial (-1,1%), Eni (-0,3%), Fineco (-0,5%), Interpump (-0,2%), Inwit (-0,2%), Italgas (-0,2%), Iveco (-0,6%), Pirelli (-1%), Saipem (-0,1%), Snam (-0,2%), Telecom Italia (-1,4%) e Tenaris (-0,1%). Mps, invece, si trova in parità. I rialzi più significativi sono quelli di A2A (+1,3%), Banca Generali (+0,6%), Erg (+0,7%), Generali (+1,4%), Hera (+1,7%), Mediobanca (+0,5%), Recordati (+2,7%) e Stm (+0,6%). Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,09, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 188 punti base.

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

Sono pochi i dati macroeconomici interessanti previsti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’ingrosso in Germania ad aprile. Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà un aggiornamento sull’andamento del debito pubblico. Alle 11:00 sarà la volta della produzione industriale europea di marzo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’Empire State Index di maggio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a un anno. Da Parigi è attesa la trimestrale di Axa, da Francoforte quella di Porsche, mentre a Piazza Affari quelle di Interpump, 4AIM, Aeroporto di Bologna, Cairo Communication, Class Editori, Compagnia Immobiliare Italiana, El.En, Emak, Esprinet, Eurotech, Fila, Fine Foods & Pharmaceuticals, Garofalo, Gvs, Industrie Chimiche Forestali, Irce, Ivs Group, Masi Agricola, Monrif, Mutuionline, NB Aurora Sicaf, Omer, OpenJobMetis, Orsero, Reply, Salcef Group, Spindox, TamburiIp e Technoprobe. Staccano invece il dividendo Comer Industries, Confinvest, Credem, Franchetti, Gpi, Ilpra, Labomar, Lucisano Media Group, Notorious Pictures, Piovan, Premia Finance, Racing Force, Salcef Group, Vimi Fasteners e Zignago Vetro.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,92% a 23.347 punti. Sul listino principale si è messa in luce Leonardo con un +4%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Banca Generali (+2%), Bper (+2,2%), Cnh Industrial (+3%), Pirelli (+3,2%) e Recordati (+2,2%). Iveco ha fatto peggio di tutti con un -2%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Erg (-0,4%), Interpump (-0,1%), Inwit (-0,7%) e Moncler (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 190 punti base.

