ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 18 APRILE 2022/ Niente contrattazioni

PIAZZA AFFARI ANCORA CHIUSA PER FESTA

Anche oggi la Borsa italiana, come altre piazze europee, resterà chiusa per festività. Sono quindi pochi i dati macroeconomici rilevanti previsti in agenda. In mattinata saranno già noti i dati provenienti dalla Cina, riguardanti in particolare il Pil del primo trimestre, la produzione industriale e le vendite al dettaglio di marzo. Alle 16:00 dagli Usa arriverà l’Indice NAHB relativo al mese di aprile. Sempre sull’altra sponda dell’Atlantico, a Washington, prenderà il via il Meeting di Primavera organizzato da Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale, che durerà fino a domenica prossima. A Wall Street si attende la trimestrale di Bank o America. Ricordiamo che giovedì scorso, ultima giornata di contrattazioni della settimana, Piazza Affari aveva chiuso in rialzo dello 0,57%. In luce sul listino principale Atlantia (+4,3%), dopo l’annuncio dell’Opa da parte di Sintonia e Blackstone. Telecom Italia aveva invece fatto peggio di tutti con un -3,2%.

Criptovalute/ Quotazione degli scambi di oggi 16 aprile 2022

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SPY FINANZA/ La nuova Guerra Fredda che serve alla politica delle Banche centraliCriptovalute/ Quotazione degli scambi di oggi 15 aprile 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA