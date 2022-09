ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 2022/ Stacco di dividendi

PIAZZA AFFARI SENZA DATI IN AGENDA

La settimana comincia senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare alle 10:00 la diffusione da parte dell’Istat dei prezzi delle abitazioni nel secondo trimestre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a un anno. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Compagnia dei Caraibi, Confinvest, Enertronica Santerno, Intek Group, Neurosoft, Portobello e Reevo. Staccano, invece, il dividendo Eni, Stm, Ivs Group, Mfe, Piaggio e Sesa.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022/ Chiusura a -1,14%

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,14% a 22.110 punti. Sul listino principale si è messo in luce Banco Bpm con un +1,1%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Bper (+0,6%), Campari (+0,5%), Enel (+0,5%), Terna (+0,1%) e Unipol (+0,4%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -8,1%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i ribassi di A2A (-1,8%), Cnh Industrial (-4,7%), Fineco (-1,7%), Interpump (-1,7%), Inwit (-2,9%), Iveco (-1,6%), Moncler (-1,5%), Nexi (-2,7%), Poste Italiane (-1,5%), Saipem (-2,9%), Stellantis (-2,1%), Tenaris (-2,5%) e Unicredit (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 227 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022/ Chiusura a -0,21%

