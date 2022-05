ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 2 MAGGIO 2022/ Verso quota 24.500

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, nella quale le borse asiatiche, come quella di Londra, saranno chiuse per festività. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio tedesche di marzo. Alle 9:45 sarà la volta della lettura finale dell’Indice PMI manifatturiero dell’Italia. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 10:00 l’Istat comunicherà il tasso di disoccupazione di marzo. Alle 11:00 toccherà agli indici di fiducia di consumatori e imprese in Europa ad aprile. Alle 16:00 dagli Usa arriverà la lettura finale dell’Indice ISM manifatturiero di aprile. Alle 18:00 si saprà il numero di auto immatricolate in Italia ad aprile. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Blackrock, mentre a Piazza Affari quelle di Italgas e Piaggio.

ENI/ Il ruolo strategico per l'Italia tra rinnovabili e alternative al gas russo

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,82% a 24.252 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +5,3%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,6%), Banca Generali (+2,5%), Cnh Industrial (+2,3%), Eni (+1,8%), Intesa Sanpaolo (+1,5%) e Unicredit (+1,9%). Terna ha fatto peggio di tutti con un -1,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-0,8%), Hera (-1,1%), Saipem (-1%) e Snam (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 183 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 29 APRILE 2022/ Chiusura a +0,82%

