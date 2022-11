ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022/ Pioggia di dividendi

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

Sono pochi i dati macroeconomici attesi per la giornata di oggi. Da segnalare alle 8:00 l’indice dei prezzi alla produzione tedesco di ottobre e alle 14:30 dagli Usa l’indice CFNAI di ottobre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 10 mesi. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di DHH. Staccano il dividendo Banca Mediolanum, Eni, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Poste Italiane, Recordati, Tenaris, Terna, Banca Ifis, Danieli ed Equita.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,38% a 24.675 punti. Sul listino principale si è messa in luce Enel con un +3,1%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Cnh Industrial (+3%), Italgas (+2,2%), Iveco (+2,7%), Pirelli (+2,3%), Stellantis (+2,1%) e Terna (+2,1%). Azimut ha fatto peggio di tutti con un -1,2%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Atlantia (-0,2%), Moncler (-0,1%) e Telecom Italia (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 187 punti base.

