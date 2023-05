ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023/ Mps a +4,3%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:25

La Borsa italiana cede lo 0,2% e sul listino principale troviamo in rialzo Banca Mediolanum (+1%), Banco Bpm (+2,3%), Campari (+1,1%), Enel (+1,3%), Ferrari (+1%), Hera (+0,9%), Interpump (+0,7%), Mediobanca (+1,9%), Moncler (+0,3%), Mps (+4,3%), Nexi (+1%), Pirelli (+0,1%), Poste Italiane (+1,8%), Saipem (+0,5%), Snam (+1,2%), Stellantis (+0,4%), Stm (+0,5%), Telecom Italia (+1,1%), Terna (+0,9%) e Unicredit (+1,1%). I ribassi più ampi sono quelli di A2A (-4,4%), Amplifon (-0,9%), Azimut (-4,6%), Banca Generali (-1,6%), Bper (-1,9%), Diasorin (-1%), Eni (-1,2%), Erg (-1,6%), Fineco (-1,3%), Generali ( -4,7%), Intesa Sanpaolo (-1,9%), Inwit (-2,3%), Italgas (-4,7%), Iveco (-0,6%), Prysmian (-1%), Recordati (-1,2%), Tenaris (-1,7%) e Unipol (-6,8%). Il cambio euro/dollaro si trova a quota 1,08, mentre lo spread tra Btp e Bund scende verso i 182 punti base.

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 27.500 PUNTI

La settimana comincia senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare solamente la produzione nelle costruzioni in Europa a marzo (ore 10:00) e l’indice di fiducia dei consumatori europei a maggio (ore 16:00). In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Agatos, Eles e Gel. Staccano invece i dividendi A2A, Amplifon, Azimut, Banca Generali, Bper, Diasorin, Eni, Erg, Fineco, Generali, Interpump, Intesa Sanpaolo, Inwit, Italgas, Leonardo, Moncler, Recordati, Tenaris, Unipol, Ala, Anima, Ariston, BF, Banca Ifis, Banca Popolare di Sondrio, Brembo, Buzzi, Caleffi, Caltagirone, Caltagirone Editore, Cellularline, Cementir, Cofle, Brunello, Cucinelli, Datalogic, De Longhi, De Nora, Enervit, Equita, Ferragamo, Fila, Idntt, Illimity Bank, Immsi, Irce, Kme, Marr, Mondadori, Neodecortech, Omer, Rcs, Reply, Saras, Sol, Technogym, Txt e-solutions, UnipolSai, Vianini e Webuild.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,05% a 27.520 punti. Sul listino principale si è messa in luce Interpump con un +4,4%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di A2A (+2,3%), Banca Mediolanum (+2,5%), Hera (+3,1%), Snam (+2%) e Telecom Italia (+2,2%). Mps ha fatto peggio di tutti con un -2%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Banco Bpm (-0,7%), Fineco (-0,4%), Leonardo (-0,7%), Moncler (-0,2%) e Unicredit (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 183 punti base.

