ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 25 APRILE 2022/ Stacco dividendi

Nonostante il giorno di festa nazionale, la Borsa italiana sarà regolarmente aperta quest’oggi. Scarseggiano però i dati macroeconomici in agenda, posto che in ogni caso il risultato delle elezioni francesi potrebbe avere qualche conseguenza sulle piazze europee e sul cambio della moneta unica. Da segnalare alle 11:00 l’Indice IFO sull’economia tedesca di aprile. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 11 mesi. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Coca Cola, da Amsterdam quella di Philips, mentre a Piazza Affari è previsto lo stacco dei dividendi di Banco di Desio e Brianza, Basicnet, Coima Res, Covivio, Edison, Esprinet, Franchi Umberto Marmi, Saes Getters e Wiit. Prende inoltre il via l’Opa obbligatoria di IDI su BFC Media.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,12% 24.279 punti. Sul listino principale ha terminato la seduta in rialzo solamente Hera con un +0,5%. Saipem ha fatto peggio di tutti con un -7,5%. Superiori ai due punti e mezzo percentuali anche i ribassi di Amplifon (-3,1%), Cnh Industrial (-4,3%), Diasorin (-2,8%), Eni (-3%), Exor (-3%), Ferrari (-3,5%), Interpump (-3,4%), Iveco (-3,8%), Pirelli (-2,8%), Recordati (-3,4%), Stellantis (-3,2%), Telecom Italia (-4,4%) e Tenaris (-2,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 169 punti base.

