ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2022/ Piazza Affari chiusa

PIAZZA AFFARI CHIUSA PER LE FESTE

La Borsa Italiana oggi resta chiusa per le festività di Natale. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,27% a 23.877 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +2,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Diasorin (+1,4%), Interpump (+1,7%), Iveco (+2%), Leonardo (+2%), Pirelli (+1,3%), Recordati (+1%), Saipem (+1,5%) e Tenaris (+1,8%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -0,8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Ferrari (-0,7%), Inwit (-0,6%) e Moncler (-0,6%). Fineco, invece, ha terminato la seduta in parità. Lo spread tra Btp e Bund è salito a 211 punti base.

MELONI, UNIONE BANCARIA E MES/ "Ecco perché la ratifica sarebbe un favore alla Germania"

