ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022/ In cerca di rimbalzo

PIAZZA AFFARI ALLE PRESE COL RISULTATO DELLE ELEZIONI

Sono in arrivo pochi dati macroeconomici rilevanti in questa giornata dove gli investitori guarderanno anche al risultato delle elezioni politiche italiane. Alle 9:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione spagnolo di agosto. Alle 10:00 toccherà all’indice Ifo di settembre relativo all’economia tedesca. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’Indice CNFAI di agosto. Alle 16:30 sarà la volta dell’Indice manifatturiero elaborato dalla Fed di Dallas e relativo al mese di settembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 11 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Doxee, Ediliziacrobatica, Energy, Farmaè, Gel, G.M. Leather, Grifal, Industrie Chimiche Forestali, Pattern, Ratti, Svas Biosana, Tecma Solutions e Vantea Smart.

ELEZIONI & MERCATI/ Ue, Bce e agenzie di rating tengono "sotto tiro" l'Italia

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo del 3,36% a 21.066 punti. Sul listino principale ha terminato la seduta in rialzo solamente Amplifon con un +0,8%. Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -8,3%. Superiori a quattro punti percentuali anche i ribassi di Banco Bpm (-4,4%), Eni (-4,7%), Intesa Sanpaolo (-4,7%), Iveco (-4,9%), Leonardo (-6%), Mediobanca (-4,2%), Nexi (-4,2%), Pirelli (-4,3%), Prysmian (-4,2%), Stellantis (-4%), Telecom Italia (-4,4%) e Unicredit (-4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 230 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022/ Chiusura a -3,36%

