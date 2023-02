ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2023/ Lotta per i 27.000

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

Non mancano dati macroeconomici interessanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:00 l’Istat comunicherà gli indici di fiducia di imprese e consumatori a febbraio. Un’ora dopo Eurostat diffonderà gli stessi dati riferiti all’Ue. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno gli ordini di beni durevoli di gennaio. Alle 16:30 sarà la volta dell’indice sull’attività manifatturiera elaborato dalla Fed di Dallas relativo al mese di febbraio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 11 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Saipem e Technoprobe.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,07% a 26.986 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +2%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche A2A (+0,3%), Erg (+1,7%), Leonardo (+0,2%), Snam (+0,1%), Telecom Italia (+1,4%) e Terna (+0,4%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -3,8%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Bper (-2,3%), Campari (-2,1%), Diasorin (-2,4%), Interpump (-3,6%), Iveco (-2,6%), Pirelli (-3,8%), Stellantis (-2,1%) e Tenaris (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 190 punti base.

