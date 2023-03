ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 27 MARZO 2023/ Attese trimestrali

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 10:00 conosceremo l’indice IFO relativo all’economia tedesca di marzo. Alle 16:00 dagli Usa arriverà l’indice sull’attività manifatturiera elaborato dalla Fed di Dallas e relativo al mese di marzo. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a un anno. Da Francoforte sono attese le trimestrali di BioNTech e Commerzbank, mentre a Piazza Affari quelle di Diasorin, Alkemy, Bifire, Cairo Communication, Circle, Convergenze, Eligo, Erredue, Fos, Franchetti, G Rent, Giglio Group, Gismondi 1754, Impianti, Industrie Chimiche Forestali, Iniziative Bresciane, Intred, Osai Automation System, Pattern, Radici, Rocket Sharing Company, Sababa Security, Siav, Solid World Group, Take Off, The Lifestyle Group, Ucapital24 e Vantea Smart.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,23% a 25.892 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Diasorin (+3,6%) e Recordati (+0,3%). Iveco ha fatto peggio di tutti con un -5%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Banco Bpm (-4,1%), Bper (-4%) Interpump (-3,3%), Leonardo (-3,5%), Mps (-3,3%), Nexi (-3,1%), Stm (-3,8%), Tenaris (-3,2%) e Unicredit (-4,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 189 punti base.

