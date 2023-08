ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 28 AGOSTO 2023/ Attesi pochi dati

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici interessanti in agenda. Da segnalare solamente il saldo della bilancia commerciale tedesca, in diffusione alle 8:00, e il tasso di disoccupazione spagnolo di agosto (ore 9:00). In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 11 mesi. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di SeSa.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,49% a 28.208 punti. Sul listino principale si è messa in luce Iveco con un +4,1%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banca Mediolanum (+1%), Italgas (+1,4%), Snam (+1,3%), Stellantis (+1%) e Unicredit (+1,4%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -0,8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Mps (-0,8%) e Tenaris (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 167 punti base.

