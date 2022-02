ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 28 febbraio 2022/ Quota 26.000 in vista

PIAZZA AFFARI ALL’ULTIMA SEDUTA DEL MESE

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo l’inflazione spagnola di febbraio. Alle 10:00 l’Istat renderà noto il fatturato dei servizi nel quarto trimestre dell’anno. Alle 14:30 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale Usa a gennaio. Alle 15:45 toccherà all’Indice PMI di Chicago di febbraio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 11 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di 4AIM Sicaf, Culti Milano, Eprice e Tinexta. Naturalmente gli occhi degli investitori restano puntati anche sulla situazione geopolitica internazionale e sulle dichiarazioni dei Banchieri centrali.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 3,59% a 25.773 punti. Sul listino principale si è messa in luce Enel con un +5,8%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di A2A (+4,6%), Atlantia (+4,7%), Banca Generali (+4%), Buzzi (+4,3%), Exor (+4,2%), Hera (+4,2%), Italgas (+5,5%), Leonardo (+4,1%), Moncler (+5%), Prysmian (+5,5%), Snam (+4%), Stellantis (+5,3%), Stm (+4,4%) e Terna (+4,9%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Diasorin (-0,2%) e Saipem (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è risalito sopra i 162 punti base.

