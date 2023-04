ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 3 APRILE 2023/ Nuovo mese al via

PIAZZA AFFARI INSEGUE I 27.500 PUNTI

La settimana si apre con alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 9:45 consoceremo la la lettura finale dell’indice PMI manifatturiero italiano di marzo. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 16:00 dagli Usa arriveranno le spese in costruzioni di febbraio e la lettura finale dell’indice ISM manifatturiero di marzo. Alle 18:00 toccherà alle immatricolazioni di auto in Italia nel mese di marzo. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 9 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Eligo, Monrif e Promotica. Staccano, invece, i dividendi Ediliziacrobatica e GeneralFinance.

Prandini: "Carne sintetica danno a salute e economia"/ "Big Pharma impongono dieta"

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,34% a 27.113 punti. Sul listino principale si è messa in luce Nexi con un +2,7%. Bene anche Erg (+2,2%), Moncler (+1,8%) e Campari (+1,4%). Fineco ha fatto peggio di tutti con un -1,9%. Male anche Diasorin (-1,4%), Banco Bpm (-1,4%) e Recordati (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 181 punti base.

Crisi del riso, aumenta la richiesta ma diminuisce la produzione/ Asia in allerta

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ECONOMIA SOSTENIBILE/ Sweet Africa: la frutta essiccata che fa bene a Kenya e Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA