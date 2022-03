ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 7 MARZO 2022/ In cerca di un rimbalzo

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La nuova settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 si sapranno gli ordini all’industria e le vendite al dettaglio in Germania nel mese di gennaio. Alle 16:00 conosceremo le scorte all’ingrosso Usa di gennaio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 9 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Antares Vision ed Eprice. Prende il via l’Opa di Trinity su Banca Intermobiliare.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo del 6,24%. Sul listino principale nessun titolo è riuscito a terminare la seduta in rialzo. Hanno limitato le perdite sotto il punto percentuale solamente Inwit (-0,7%), Snam (-0,2%) e Terna (-0,3%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -15,6%, proseguendo quindi il suo periodo nero dopo la presentazione dei conti e del nuovo piano industriale targato Labriola. Ribassi in doppia cifra anche per Bper (-10,6%) e Unicredit (-14,6%). Superiori ai sette punti percentuali anche i cali di Banca Generali (-7,7%), Banco Bpm (-8,7%), Eni (-7,3%), Exor (-7,1%), Fineco (-7,4%), Interpump (-7,1%), Intesa Sanpaolo (-9%), Iveco (-7,8%), Mediobanca (-8,4%), Pirelli (-7,1%), Saipem (-7,4%), Stellantis (-7,6%) e Unipol (-8,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 162 punti base.

