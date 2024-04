ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 8 APRILE 2024/ Diasorin a +2,3%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:30

La Borsa italiana guadagna lo 0,3% e sul listino principale troviamo in rosso solo Amplifon (-0,2%), Banco Bpm (-0,4%), Banca Popolare di Sondrio (-0,4%), Bper (-0,1%), Campari (-0,5%), Eni (-0,6%), Intesa Sanpaolo (-0,1%), Mps (-0,3%) e Tenaris (-0,2%). I rialzi più significativi sono quelli di A2A (+0,8%), Diasorin (+2,3%), Erg (+0,6%), Hera (+0,6%), Interpump (+2,1%), Iveco (+1,8%), Nexi (+1,2%), Pirelli (+1,5%), Saipem (+1,7%), Snam (+0,8%), Stm (+1%), Terna (+1%) e Unipol (+1,1%). Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,085, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 143 punti base.

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana comincia con pochi dati macroeconomici in agenda. Alle 8:00 dalla Germania arriveranno il saldo della bilancia commerciale e la produzione industriale di febbraio. Alle 10:30 è atteso l’indice Sentix sulla fiducia degli investitori nel’Eurozona relativo al mese di aprile. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Autostrade meridionali, CleanBnb, Monrif, Neosperience e Prismi . Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,29% a 34.010 punti. Sul listino principale si è messa in luce Eni con un +1%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Ferrari (+0,1%), Iveco (+0,2%) e Leonardo (+0,8%). Snam ha fatto peggio di tutti con un -3,9%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di A2A (-2%), Amplifon (-2,4%), Azimut (-2%), Banca Popolare di Sondrio (-2,1%), Brunello Cucinelli (-2,3%), Enel (-2,3%), Italgas (-3,7%), Mps (-3,1%), Recordati (-2,2%) Stm (-2,3%) e Terna (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 142 punti base.

