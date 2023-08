ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023/ Nuovo mese al via

PIAZZA AFFARI ATTENDE GLI INDICI PMI

Anche oggi non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in agenda. Alle 9:45 si comincia con la lettura finale dell’indice PMI manifatturiero italiano di luglio. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 9:55 conosceremo il tasso di disoccupazione tedesco a luglio. Alle 10:00 Istat diffonderà il tasso disoccupazione italiano di giugno, mentre un’ora dopo Eurostat renderà noto quello aggregato europeo nello stesso mese. Alle 16:00 dagli Usa arriveranno le spese in costruzioni di giugno e la lettura finale dell’indice ISM manifatturiero di luglio. Alle 18:00 toccherà alle auto immatricolate in Italia a luglio. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Caterpillar, Pfizer e Uber, da Londra quella di BP, mentre a Piazza Affari quelle di Banca Mediolanum, Fineco, Almawave, Il Sole 24 Ore, Mondadori, Pininfarina, Reply e Restart.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 31 LUGLIO 2023/ Chiusura a +0,49%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,49% a 29.644 punti. Sul listino principale si è messa in luce Leonardo con un +3,7%. Bene anche A2A (+1,9%), Erg (+1,9%) e Unicredit (+2,5%). Amplifon ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Male anche Interpump (-1,4%), Inwit (-1,8%) e Saipem (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sotto i 162 punti base.

