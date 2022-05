ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022/ Pochi dati attesi

PER PIAZZA AFFARI NUOVE TRIMESTRALI

Sono pochi anche oggi i dati macroeconomici rilevanti previsti in diffusione. Alle 10:00 conosceremo la produzione industriale italiana di marzo. Alle 11:00 sarà la volta dell’Indice Zew di maggio relativo all’economia tedesca. Alla stessa ora l’Istat diffonderà la nota mensile sull’andamento dell’economia. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a cinque anni e spagnoli con durata fino a 9 mesi. Da Francoforte è attesa la trimestrale di Bayer, mentre a Piazza Affari quelle di Banca Mediolanum, Fineco, Pirelli, Recordati, Antares Vision, Avio, Banca Popolare di Sondrio, BE, Esprinet, Ferragamo, Fiera Milano, Growens, GVS, Illimity Bank, IndelB, Italian Exhibition Group, Netweek, Spindox e Tesmec.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,74% a 22.832 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Atlantia (+0,2%) e Leonardo (+1,4%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -6,8%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Amplifon (-5,3%), Azimut (-3,3%), Banca Generali (-3,9%), Banco Bpm (-3,3%), Cnh Industrial (-4,4%), Diasorin (-5,4%), Eni (-3,9%), Exor (-3,5%), Ferrari (-3,2%), Fineco (-4,9%), Pirelli (-3,4%), Prysmian (-5,5%), Stellantis (-3,4%), Stm (-3,9%) e Tenaris (-3,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 204 punti base.

