ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 11 APRILE 2023/ Saipem a +3,7%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:40

La Borsa italiana guadagna lo 0,7% e sul listino principale troviamo in rosso Banca Mediolanum (-0,2%), Campari (-0,5%), Erg (-0,3%), Hera (-0,8%), Inwit (-0,8%), Mediobanca (-0,1%), Moncler (-0,8%), Snam (-0,6%), Telecom Italia (-0,6%) e Terna (-0,9%). Prysmian, invece, si trova in parità. I rialzi più significativi sono quelli di Cnh Industrial (+3,1%), Diasorin (+3%), Eni (+0,8%), Ferrari (+1%), Generali (+0,5%), Interpump (+1,8%), Intesa Sanpaolo (+0,5%), Iveco (+2,7%), Mps (+2,3%), Nexi (+0,5%), Pirelli (+1,9%), Poste Italiane (+0,6%), Saipem (+3,7%), Stellantis (+2,1%), Stm (+1,6%), Tenaris (+1,4%), Unicredit (+0,6%) e Unipol (+0,7%). Il cambio euro/dollaro si attesta a quota 1,09, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 185 punti base.

BORSE & MERCATI/ Ripresa post-Pasqua con un'attenzione sui bond

PIAZZA AFFARI INSEGUE I 27.500 PUNTI

La Borsa italiana riapre dopo la pausa per le festività pasquali iniziata giovedì scorso. Non si attendono, però, dati macroeconomici particolari. Da segnalare alle 11:00 le vendite al dettaglio europee di febbraio e la diffusione del World Economic Outlook da parte del Fondo monetario internazionale alle 15:00. Nella giornata di oggi potrebbe anche essere approvato il Documento di economia e finanza da parte del Governo italiano, ma non è detto che ciò avvenga a contrattazioni ancora aperte. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Neurosoft. Giovedì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,29% a 27.213 punti. Sul listino principale Enel ha fatto meglio di tutti con un +3,3%. Bene anche Unicredit (+2,8%), Leonardo (+2,7%) e Fineco (+2,6%). Moncler, invece, ha fatto peggio di tutti con un -1,5%. Male anche Cnh Industrial (-1,2%), Interpump (-1,1%) e Iveco (-1%).

BORSE & MERCATI/ I dati che mettono a rischio la scommessa degli investitori

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SPY FINANZA/ Le mosse cruciali sul petrolio e il nuovo El Dorado dopo l'ESG

© RIPRODUZIONE RISERVATA