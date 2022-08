ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 16 AGOSTO 2022/ Attesi molti dati

PIAZZA AFFARI RIAPRE DOPO FERRAGOSTO

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il tasso di disoccupazione tedesco di giugno. Alle 11:00 sarà la volta dell’Indice Zew sull’economia tedesca di agosto. Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà un aggiornamento sul debito pubblico del nostro Paese. Alle 11:00 toccherà al saldo della bilancia commerciale europea di giugno. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno i permessi edilizi e i nuovi cantieri di luglio. Ale 15:15 toccherà alla produzione industriale Usa di luglio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a cinque anni e spagnoli con durata fino a 9 mesi. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Home Depot e Walmart.

Venerdì, ultima seduta prima di Ferragosto, la Borsa Italiana aveva chiuso in rialzo dello 0,49% a 22.970 punti. I migliori sul listino principale erano stati Banco Bpm (+4%), Hera (+1%), Nexi (+5,1%), Telecom Italia (+6%) e Unicredit (+2,7%). Peggio di tutti avevano fatto invece Amplifon (-1,9%), Iveco (-0,8%), Leonardo (-1,5%), Prysmian (-2,9%) e Recordati (-1,3%).

