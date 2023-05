ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023/ Mps a +2,1%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:45

La Borsa italiana guadagna lo 0,1% e sul listino principale troviamo in robusto rialzo Mps con un +2,1%. Bene anche Interpump (+1,9%), Stm (+1,2%) e Banca Generali (+1,2%). Molto male Telecom Italia con un -3,5%. Cali più contenuti per Nexi (-1%), Banco Bpm (-0,9%) e Amplifon (-0,7%). Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,09, mentre lo spread tra Btp e Bund scende verso i 187 punti base.

PIAZZA AFFARI ATTENDE MOLTI DATI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna a marzo. Alle 10:00 l’Istat renderà noto il dato definitivo sull’inflazione di aprile. Alle 11:00 sarà la volta dell’indice Zew di maggio sull’economia tedesca, del Pil europeo del primo trimestre, dell’occupazione Ue nel primo trimestre e del saldo della bilancia commerciale europea di marzo. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le vendite al dettaglio di aprile. Alle 15:15 toccherà alla produzione industriale di aprile. Alle 16:00 sarà la volta delle scorte industriali Usa di marzo e dell’Indice NAHB di maggio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 9 mesi. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Baidu e Home Depot, mentre a Piazza Affari quelle di Beewize, e Circle.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,37% a 27.245 punti. Sul listino principale si è messa in luce Recordati con un +4,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+0,8%), Azimut (+0,5%), Banca Generali (+0,7%), Erg (+1,7%), Generali (+0,8%), Hera (+1%) Poste Italiane (+0,9%) e Prysmian (+1,24%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Cnh Industrial (-1,4%), Fineco (-1,4%), Interpump (-1,7%) e Telecom Italia (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 188 punti base.

