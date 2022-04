ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 19 APRILE 2022/ Riapertura dopo Pasqua

PIAZZA AFFARI RIPARTE DOPO LE FESTE DI PASQUA

Oggi ripartono le contrattazioni della Borsa italiana, così come di altre piazze europee, ma in agenda non si segnalano dati macroeconomici rilevanti, salvo il numero di permessi edilizi rilasciati negli Stati Uniti a marzo, che verrà reso noto alle 14:30. Ricordiamo che giovedì scorso, ultimo giorno in cui Piazza Affari è stata aperta prima di Pasqua, il Ftse Mib aveva chiuso le contrattazioni in rialzo dello 0,57% a 24.862 punti. Sul listino principale si era messa in luce Atlantia con un +4,3%. Bene anche Campari (+2,5%) e Leonardo (+2,1%). Telecom Italia, invece, con un -3,2% aveva fatto peggio di tutti. Male anche Stm (-1,5%) e Amplifon (-1%). Lo spread tra Btp e Bund era salito a 165 punti base.

BORSE & MERCATI/ Il dubbio sulla svolta nel sentiment degli investitori

