ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 2 APRILE 2024/ Eni a +2,8%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:25

La Borsa italiana guadagna lo 0,1% e sul listino principale troviamo in rosso A2A (-0,7%), Amplifon (-1,2%), Azimut (-1,3%), Banca Mediolanum (-0,1%), Banca Popolare di Sondrio (-0,2%), Bper (-0,6%), Brunello Cucinelli (-2,2%), Campari (-0,7%), Diasorin (-1,6%), Enel (-1%), Ferrari (-0,8%), Fineco (-0,7%), Hera (-0,9%), Interpump (-0,3%), Inwit (-0,3%), Italgas (-0,6%), Moncler (-0,8%), Mps (-0,3%), Pirelli (-0,5%), Recordati (-0,2%), Stellantis (-1,6%) e Telecom Italia (-0,9%). I rialzi più significativi sono quelli di Banco Bpm (+0,5%), Eni (+2,8%), Generali (+0,5%), Intesa Sanpaolo (+0,7%), Iveco (+0,6%), Leonardo (+0,5%), Mediobanca (+0,8%), Nexi (+1,4%), Saipem (+2,3%), Stm (+1%), Tenaris (+0,6%) e Unipol (+0,5%). Il cambio euro/dollaro scende sotto quota 1,075, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 139 punti base.

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE

La Borsa italiana riapre oggi i battenti dopo la pausa pasquale. Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in agenda. In mattinata arriveranno le letture finali dell’indice PMI manifatturiero dei principali Paesi europei, dopo che ieri è stato comunicato quello relativo agli Stati Uniti. Alle 14:00 sarà la volta dell’inflazione tedesca di marzo. Alle 16:00 dagli Usa arriverano gli ordini all’industria di febbraio. Ricordiamo che l’ultima seduta di Piazza Affari si era tenuta giovedì e il Ftse Mib aveva chiuso in calo dello 0,03% a 34.750 punti. Sul listino principale bene Saipem (+3,1%), Brunello Cucinelli (+2,5%), Unicredit (+2,2%) e Leonardo (+1,4%). Male invece Iveco (-2,1%), Stellantis (-1,3%), Stm (-1,3%) e Recordati (-1%).

