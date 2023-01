ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023/ Attese trimestrali

PIAZZA AFFARI PROVA A RIPRENDERE I 26.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia delle imprese francesi. Alle 9:15 toccherà all’indice PMI composito francese di gennaio. Analogo dato sarà poi diffuso con riferimento alla Germania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:15). Alle 16:00 è atteso l’indice sull’attività economica elaborato dalla Fed di Richmond relativo al mese di gennaio. Da Wall Street sono attese le trimestrali di 3M, General Electric, Johnson & Johnson e Lockheed Martin, mentre a Piazza Affari quelle di Energy, Finlogic, Grifal e The Italian Sea Group.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 23 GENNAIO 2023/ Chiusura a +0,18%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,18% a 25.821 punti. Sul listino principale si è messa in luce Leonardo con un +3,5%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+2,7%), Banca Mediolanum (+1,3%), Banco Bpm (+1%), Hera (+1,1%), Intesa Sanpaolo (+2,7%), Italgas (+2,8%), Pirelli (+1,4%), Stm (+2,6%) e Telecom Italia (+1,9%). Enel ha fatto peggio di tutti con un -3,3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Buzzi (-0,6%), Fineco (-1,2%), Interpump (-0,6%), Snam (-2,7%) e Tenaris (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 181 punti base.

