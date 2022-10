ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2022/ Punta a quota 22000

PIAZZA AFFARI ATTENDE TRIMESTRALI USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi, nella quale, alle 11:00, Giorgia Meloni pronuncerà il discorso programmatico del nuovo Governo. Alle 9:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione spagnolo di settembre. Alle 10:00 sarò la volta dell’indice IFO sull’economia tedesca di ottobre. Alle 15:00 dagli Usa arriveranno gli indici FHFA e S&P Case-Shiller di agosto. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori americani e dell’indice sull’attività manifatturiera elaborato dalla Fed di Richmond relativi al mese di ottobre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a cinque anni Da Wall Street sono attese le trimestrali di Biogen, Coca-Cola, General Electric, General Motoros e Ups, da Zurigo quelle di Novartis e Ubs, da Francoforte quella di Sap, da Parigi quella di Orange, mentre a Piazza Affari quelle di Esautomotion, Next Re e Take Off.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2022/ Chiusura a +1,93%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,93% a 21.982 punti. Sul listino principale si è messa in luce Pirelli con un +5,2%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Azimut (+3,1%),Campari (+3,2%), Hera (+3,3%), Interpump (+3,7%), Italgas (+3,4%), Recordati (+3,4%), Stellantis (+3,2%) e Terna (+3%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -1,4%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Amplifon (-1,2%) e Leonardo (-0,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 226 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2022/ Chiusura a +0,93%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SPY FINANZA/ Le grandi e piccole crisi che colpiscono dentro e fuori l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA