ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 26 APRILE 2022/ Attesi dati dagli Usa

A PIAZZA AFFARI LA TRIMESTRALE DI IVECO

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti attesi nella giornata di oggi, tutti provenienti dagli Usa. Alle 14:30 si sapranno gli ordini di beni durevoli relativi al mese di marzo. Alle 15:00 toccherà gli indici S&P Case-Shiller e FHFA di febbraio relativi al mercato immobiliare. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori di aprile e del numero di case nuove vendute a marzo. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Iveco.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,53% a 23.908 punti. Sul listino principale si è messa in luce Enel con un +1,5%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche A2A (+0,2%), Azimut (+0,2%), Banco Bpm (+0,6%), Campari (+0,4%) e Snam (+0,1%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -6,8%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Banca Mediolanum (-2,1%), Cnh Industrial (-5,4%), Eni (-4,8%), Exor (-2,5%), Fineco (-3,2%), Interpump (-3,8%), Iveco (-3,3%), Moncler (-4,7%), Poste Italiane (-2,8%), Saipem (-6,4%), Stellantis (-2,4%) e Telecom Italia (-2,4%).

