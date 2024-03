ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 26 MARZO 2024/ Bper a +3%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:40

La Borsa italiana guadagna lo 0,2% e sul listino principale troviamo in rosso A2A (-0,5%), Azimut (-0,3%), Banca Mediolanum (-0,6%), Diasorin (-0,9%), Eni (-0,3%), Ferrari (-0,1%), Hera (-0,4%), Interpump (-0,2%), Moncler (-0,1%), Nexi (-0,1%), Pirelli (-0,5%9, Prysmian (-0,1%), Recordati (-1,4%), Snam (-0,5%), Stellantis (-0,8%), Stm (-0,3%) e Terna (-0,1%). Brunello Cucinelli ed Erg, invece, si trovano in parità. I rialzi più significativi sono quelli di Banco Bpm (+1,4%), Banca Popolare di Sondrio (+1,4%), Bper (+3%), Enel (+1%), Iveco (+1,4%), Leonardo (+1,1%), Mps (+1,5%), Saipem (+2,9%), Tenaris (+0,6%) e Unicredit (+0,9%). Il cambio euro/dollaro si trova a quota 1,085, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 132 punti base.

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi di aprile. Alle 9:00 sarà la volta del dato definitivo sul Pil spagnolo del quarto trimestre 2023. Alle 13:30 dagli Usa arriveranno gli ordini di beni durevoli di febbraio. Alle 14:00 sarà la volta degli indici FHFA e S&P Case-Shiller sul mercato immobiliare relativi a gennaio. Alle 15:00 toccherà all’indice di fiducia dei consumatori americani e all’indice sull’attività manifatturiera elaborato dalla Fed di Richmond relativi a marzo. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi e a un anno. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Hera, Ambromobiliare, Bifire, Conafi, Doxee, Energy, Giglio.Com, Gvs, La Sia, Longino&Cardenal, Magis, Maps, Solutions Capital Management Sim, Somec, Tps e Ucapital24.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,86% a 34.639 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +6,1%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Amplifon (+4,1%), Banco Bpm (+1,6%), Bper (+2,1%), Fineco (+1,7%), Leonardo (+2,7%) e Telecom Italia (+4,2%). Erg ha fatto peggio di tutti con un -1,2%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Campari (-0,9%), Diasorin (-0,5%), Enel (-0,2%), Recordati (-0,7%) e Stm (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 132 punti base.

