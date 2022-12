ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 27 DICEMBRE 2022/ Sguarda ai 24.000

PIAZZA AFFARI RIAPRE DOPO NATALE

Riaprono le contrattazioni alla Borsa italiana dopo la pausa natalizia. Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda, tutti provenienti dagli Stati Unit. Alle 14:30 conosceremo le scorte all’ingrosso di novembre. Alle 15:00 sarà la volta degli indici FHFA e S&P Case-Shiller sul mercato immobiliare di ottobre. Alle 16:00 arriverà l’indice elaborato dalla Fed di Richmond, mentre alle 16:30 quello della Fed di Dallas. Venerdì Piazza aveva chiuso in calo dello 0,27% a 23.877 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Iveco (+2%), Leonardo (+2%), Telecom Italia (+2,4%) e Tenaris. Male invece Ferrari (-0,7%), Inwit (-0,7%), Moncler (-0,6%) e Stm (-0,8%).

GEO-FINANZA/ Gli interessi degli Usa dietro la guerra all'inflazione

