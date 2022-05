ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022/ Nuove trimestrali

PIAZZA AFFARI PROVA A RIAGGUANTARE I 24.000 PUNTI

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:55 conosceremo il tasso di disoccupazione tedesco di aprile. Alle 10:30 sarà la volta della lettura finale dell’Indice PMI manifatturiero di aprile della Gran Bretagna. Alle 11:00 l’Eurostat renderà noti il tasso di disoccupazione e l’indice dei prezzi alla produzione europei relativi al mesi di marzo. Alle 16:00 dagli Usa arriveranno gli ordini all’industria di marzo. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a un anno. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Biogen e Pfizer, da Parigi quella di Bnp Paribas, da Londra quella di BP, mentre a Piazza Affari quelle di Amplifon, Campari, Cnh Industrial, Compagnia dei Caraibi, Edison, Fullsix, Relatech e Safilo.

Quotazione oro/ Prezzo al grammo e all’oncia perde terreno oggi 2 maggio 2022

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,63% a 23.857 punti. Sul listino principale si è messa in luce Mediobanca con un +2,2%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Atlantia (+0,2%), Italgas (+0,2%) e Nexi (+0,2%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -3,8%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Bper (-2,2%), Campari (-2,9%), Exor (-2,4%), Ferrari (-2,2%), Fineco (-2,1%), Interpump (-3,1%), Moncler (-2,6%), Pirelli (-2,8%), Prysmian (-3,7%), Recordati (-3,3%), Stellantis (-3%), Stm (-2,5%), Telecom Italia (-2,5%) e Unicredit (-2,7%).

Criptovalute/ Recupero settimanale di Bitcoin e quotazioni 2 maggio 2022

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Quotazione oro/ Al grammo e all'oncia recupera terreno oggi 26 aprile 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA