ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023/ Nexi a +4,1%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:20

La Borsa italiana guadagna lo 0,1% e sul listino principale troviamo in rosso Azimut (-0,1%), Bper (-0,2%), Eni (-1,4%), Erg (-0,2%), Ferrari (-0,3%), Generali (-0,3%), Inwit (-0,1%), Mediobanca (-0,2%), Moncler (-0,5%), Mps (-0,3%), Prysmian (-0,2%), Saipem (-1,1%) e Stellantis (-0,4%). I rialzi più significativi sono quelli di Campari (+0,9%), Cnh Industrial (+3,2%), Diasorin (+1,9%), Hera (+0,6%), Interpump (+1%), Nexi (+4,1%), Poste Italiane (+1,7%) e Recordati (+0,7%). Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,07, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 189 punti base.

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 28.500 PUNTI

Anche oggi non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo la produzione industriale tedesca di settembre, mentre un’ora dopo toccherà a quella spagnola nello stesso mese. Alle 11:00 Eurostat renderà noto l’indice dei prezzi alla produzione di settembre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il saldo della bilancia commerciale di settembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con durata fino a un anno. A Wall Street è attesa la trimestrale di Uber, mentre a Piazza Affari quelle di Banco Bpm, Cnh Industrial, Enel, Fineco, Mps, Poste Italiane ,Recordati, Ariston, Banca Popolare di Sondrio, Banca Profilo, Brembo, Civitanavi Systems, Ferretti, Giglio.Com, Growens, Intred, La Sia, Philogen, The Italian Sea Group, Valtecne e Zignago Vetro.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,29% a 28.592 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +2,4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+0,7%), Bper (+1,2%), Ferrari (+1%), Poste Italiane (+0,5%) e Prysmian (+0,8%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -3,8%. Superiori al punto percentuale anche i cali di Banca Generali (-1%), Banca Mediolanum (-1,2%), Cnh Industrial (-1,4%), Erg (-1,4%), Fineco (-2%), Hera (-1,3%), Iveco (-2,1%), Mps (-1,1%), Nexi (-2,8%), Stellantis (-2%), Telecom Italia (-3,3%) e Unipol (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 190 punti base.

