ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 8 MARZO 2022/ Lotta per i 22.000 punti

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 22.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo la produzione industriale tedesca di gennaio. Analogo dato verrà poi diffuso un’ora più tardi con riferimento alla Spagna. Alle 10:00 sarà la volta delle vendite al dettaglio in Italia a gennaio. Alle 11:00 toccherà a Pil e occupazione dell’Europa nel quarto trimestre del 2021. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il saldo della bilancia commerciale di gennaio. Alle 16:00 sapremo a quanto ammontano le scorte all’ingrosso statunitensi di gennaio. In giornata è attesa l’outlook sull’energia dell’EIA. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 9 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Caltagirone, Digital Bros, Esprinet, Ferragamo e Italmobiliare.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 7 MARZO 2022/ Chiusura a -1,36%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,36% a 22.160 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Tenaris con un +13%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,3%), Cnh Industrial (+3,1%), Diasorin (+1,8%), Eni (+4,3%), Inwit (+1,4%), Leonardo (+6,3%), Moncler (+0,6%), Prysmian (+4,5%) e Snam (+0,7%). Stellantis ha fatto peggio di tutti con un -6,4%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Banca Generali (-2%), Banco Bpm (-4,6%), Bper (-5,2%), Exor (-3,3%), Ferrari (-5,7%), Generali (-2,2%), Interpump (-3,3%), Intesa Sanpaolo (-2,8%), Iveco (-3,2%), Mediobanca (-2,8%), Nexi (-2,5%), Poste Italiane (-2,2%), Saipem (-2,7%), Telecom Italia (-5,4%), Unicredit (-5,6%) e Unipol (-4,1%).

