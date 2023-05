ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2023/ Tim a +1,9%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:00

La Borsa italiana cede lo 0,2% e sul listino principale troviamo in rialzo Bper (+2%), Diasorin (+1,6%), Generali (+0,1%), Intesa Sanpaolo (+0,1%), Pirelli (+0,5%), Poste Italiane (+0,3%), Prysmian (+0,2%), Recordati (+0,4%), Stellantis (+0,2%) e Telecom Italia (+1,9%). Erg e Leonardo, invece, si trovano in parità. I ribassi più ampi sono quelli di Amplifon (-1,5%), Azimut (-1,5%), Banco Bpm (-1,7%), Campari (-0,7%), Ferrari (-1,1%), Fineco (-0,5%), Inwit (-2,4%), Mps (-1,4%), Nexi (-0,7%), Snam (-0,5%), Stm (-0,8%) e Tenaris (-0,9%). Il cambio euro/dollaro si trova sopra quota 1,095, mentre lo spread tra Btp e Bund si attesta a 193 punti base.

PIAZZA AFFARI ATTENDE L’INFLAZIONE USA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata odierna. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione tedesca di aprile. Alle 10:00 l’Istat renderà nota la produzione industriale di marzo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’inflazione di aprile. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. In giornata è prevista l’emissione di Bot a un anno e di Bund a trent’anni. Da Parigi è attesa le trimestrale di Credit Agricole, mentre a Piazza Affari quelle di Banca Mediolanum, Hera, Nexi, Snam, Telecom Italia, Acesa Acinque, Aeffe, Cellularline, Eles, Fiera Milano, Il Sole 24 Ore, Industrie De Nora, Italian Exhibition Group, Italmobiliare, Mondadori, Piovan, Revo Insurance, Saras, Sol, Tesmec, The Italian Sea Group, Tinexta e Tod’s.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,16% a 27.383 punti. Sul listino principale si è messo in luce Banco Bpm con un +7,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Bper (+3,9%), Italgas (+0,6%), Poste Italiane (+0,6%), Snam (+0,5%), Stellantis (+0,8%) e Unipol (+1,6%). Fineco ha fatto peggio di tutti con un -5,7%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,1%), Campari (-1,9%), Interpump (-1,3%), Mps (-2,2%), Prysmian (-2,3%) e Saipem (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 192 punti base.

