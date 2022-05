ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022/ Chiusura a +1,04%

PIAZZA AFFARI ATTENDE L’INFLAZIONE USA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, a partire dall’inflazione tedesca di aprile, seguita poi da quella americana nello stesso mese alle 14:30. Ancora dagli Usa, alle 16:30, arriverà la variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot annuali e di Bund decennali. Da Parigi è attesa la trimestrale di Airbus, mentre a Piazza Affari quelle di Hera, Mediobanca, Poste Italiane, Terna, Acea, Acsm-Agam, Aedes, Banca Sistema, Bff Bank, Brembo, Carige, Irce, Maire Tecnimont, Neodecortech, Piovan, Rcs, Sit, Sol, Technogym, The Italian Sea Group, Tod’s, Txt E-Solutions, Unieuro e Wiit.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,04% a 23.069 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Bper con un +7,8%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Campari (+2,7%), Generali (+1,5%), Intesa Sanpaolo (+1,7%), Inwit (+3,9%), Mediobanca (+1,6%), Moncler (+2,5%), Pirelli (+3,9%), Poste Italiane (+2,4%), Recordati (+2,3%), Snam (+2%), Telecom Italia (+2,6%), Terna (+2,6%), Unicredit (+5,5%) e Unipol (+2,4%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -6,6%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Cnh Industrial (-0,1%), Diasorin (-2,4%), Enel (-0,5%), Ferrari (-1,4%), Iveco (-1,6%), Leonardo (-3%) e Nexi (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 200 punti base.

