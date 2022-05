ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022/ Verso quota 24.500

PIAZZA AFFARI CERCA UN ALTRO RIALZO

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 dalla Gran Bretagna arriveranno inflazione indice dei prezzi alla produzione di aprile. Alla stessa ora l’Acea renderà noto il numero di auto immatricolate in Europa ad aprile. Alle 11:00 toccherà all’inflazione europea di aprile. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il numero di permessi edilizi rilasciati ad aprile, mentre alle 16:30 toccherà alla variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 30 anni, mentre a Piazza Affari sono attese le trimestrali di Generali, Almawave, Cattolica, Cover 50 e Gel, Promotica e Trevi.

Spread Btp Bund/ Il differenziale è in aumento oggi 17 maggio 2022

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,12% a 24.301 punti. Sul listino principale si è messa in luce Nexi con un +4,2%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+3%), Bper (+2,3%), Cnh Industrial (+2,5%), Exor (+1,8%), Fineco (+2,1%), Generali (+1,6%), Intesa Sanpaolo (+1,8%), Iveco (+3,2%), Moncler (+2%), Prysmian (+2,1%), Stm Hanno terminato la seduta in rosso anche Atlantia (-0,1%), Campari (-0,9%), Diasorin (-1,2%), Pirelli (-0,4%) e Terna (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 191 punti base.

Quotazione Oro/ Prezzo al grammo e all'oncia oggi 17 maggio 2022

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022/ Chiusura a +1,12%

© RIPRODUZIONE RISERVATA