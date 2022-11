ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2022/ Attesa la Fed

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 23.000 PUNTI

La giornata di oggi sarà di grande attesa per le scelte di politica monetaria della Federal Reserve. Non mancano però altri dati macroeconomici interessanti. Alle 8:00 conosceremo il tasso di disoccupazione tedesco di ottobre, insieme al saldo della bilancia commerciale teutonico relativo al mese di settembre. Alle 10:00 arriverà la lettura finale dell’indice PMI manifatturiero europeo di ottobre. Alle 13:15 dagli Usa arriverà la stima sul numero dei nuovi occupati a ottobre. Alle 15:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. Alle 18:00 sapremo il numero di automobili immatricolate in Italia a ottobre. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Ferrari.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,63% a 22.795 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +5,1%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Bper (+1,2%), Campari (+1,3%), Eni (+1,6%), Fineco (+1,2%), Moncler (+1,1%), Tenaris (+2,6%) e Unipol (+1,1%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -2,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Banca Mediolanum (-1,2%), Cnh Industrial (-0,5%), Diasorin (-0,9%), Mediobanca (-0,5%) e Nexi (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 213 punti base.

