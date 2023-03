ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023/ Attesa per la Fed

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 26.500 PUNTI

C’è attesa per le decisioni della Federal Reserve che verranno comunicate alle 19:00, con la successiva conferenza stampa di Jerome Powell alle 19:30. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione e l’indice dei prezzi alla produzione di febbraio in Gran Bretagna. Alle 10:00 sarà la volta del saldo delle partite correnti dell’Eurozona di gennaio. Alle 15:30 toccherà alla variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. In giornata è prevista l’emissione di Bund tedeschi a dieci anni. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Terni, Antares Vision, Brioschi, Cia, Class Editori, Fila, Industrie De Nora, Kolinpharma, Ratti, Reevo, Seri Industrial, Somec e Unieuro. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,53% a 26.554 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +7,6%. Bene anche Unicredit (+7%), Fineco (+5,4%) e Bper (+4,9%). Erg ha fatto peggio di tutti con un -0,7%. Male anche Terna (-0,6%), Amplifon (-0,5%) e Italgas (-0,1%).

Bollette: in arrivo nuovo decreto aiuti/ Per luce e gas tariffe a scaglioni e premi

