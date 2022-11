ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022/ Attesi dati Usa

PIAZZA AFFARI GUARDA DI NUOVO AI 25.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:15 conosceremo gli indici PMI manifatturiero e dei servizi della Francia relativi al mese di novembre. Analoghi dati verranno poi diffusi con riferimento alla Germania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e gli ordini di beni durevoli di ottobre. Alle 16:00 toccherà alle vendite di case nuove a ottobre e all’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan relativo a novembre. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. Alle 20:00 verranno pubblicati i verbali dell’ultima riunione del Fomc della Fed. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 30 anni. A Piazza Affari si attende la presentazione dell’aggiornamento del piano industriale di A2A.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022/ Chiusura a +0,96%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,96% a 24.590 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +6,6%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Eni (+4,5%), Leonardo (+2,2%) e Telecom Italia (+3,4%). Recordati ha fatto peggio di tuti con un -1,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-0,8%), Generali (-0,5%), Interpump (-0,8%) e Terna (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 193 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022/ Chiusura a -1,29%

