ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023/ In cerca di rimbalzo

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 27.000 PUNTI

Sono pochi i dati macroeconomici interessanti in agenda nella giornata odierna. Alle 8:00 dalla Gran Bretagna arriveranno l’inflazione e l’indice dei prezzi alla produzione di aprile. Alle 10:00 sarà la volta dell’indice IFO sull’economia tedesca relativo al mese di maggio. Alle 16:30 dagli Usa è attesa la variazione settimanale delle scorte di petrolio. Alle 19:45 Christine Lagarde terrà un discorso per la celebrazione dei 25 anni della Bce. Alle 20:00 saranno resi pubblici i verbali dell’ultima riunione del Fomc della Fed. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 15 anni. Piazza Affari attende in mattinata la presentazione del piano strategico di Mediobanca.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,5% a 27.174 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +3,6%. Bene anche Mps (+3,1%), Cnh Industrial (+2,3%) e Tenaris (+1,4%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -5,4%. Male anche Ferrari (-3,3%), Amplifon (-2,6%) e Interpump (-2,6%). Lo spread tra Btp e e Bund è salito sopra i 185 punti base.

