ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023/ Sguardo ai 26.000

PIAZZA AFFARI ATTENDE POCHI DATI

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata odierna. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Gran Bretagna a dicembre. Analogo dato sarà poi diffuso alle 9:00 relativamente alla Spagna. Alle 10:00 toccherà all’Indice IFO di gennaio sull’economia tedesca. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 15 anni. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Abbott Laboratories, AT&T e Boeing, da Amsterdam quella di ASML, mentre a Piazza Affari quelle di CleanBnB, Tod’s e TrenDevice.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023/ Chiusura a +0,24%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,24% a 25.884 punti. Sul listino principale si è mesa in evidenza Intesa Sanpaolo con un +2%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+1,3%), Bper (+1,4%), Prysmian (+1,3%) e Unicredit (+1,5%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -3,3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Eni (-1,5%), Fineco (-1,3%), Interpump (-0,7%), Pirelli (-0,5%), Telecom Italia (-1%) e Tenaris (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 177 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 23 GENNAIO 2023/ Chiusura a +0,18%

