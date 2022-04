ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022/ Attese trimestrali

PIAZZA AFFARI LONTANA DAI 24.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi, mentre alle 8:45 quello dei consumatori francesi. Ancora alle 8:00 si conoscerà il numero di veicoli commerciali immatricolati in Europa a marzo. Alle 10:00 l’Istat renderà noto il saldo della bilancia commerciale extra Ue di marzo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle scorte all’ingrosso di marzo. Alle 16:00 toccherà alla vendita di case in corso a marzo negli Usa, mentre alle 16:30 alla variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi di Bund a 15 anni. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Boeing e Spotify, da Zurigo quella di Credit Suisse, da Parigi quella di Dassault Systemes, da Francoforte quella di Deutsche Bank, mentre a Piazza Affari quelle di Stm, Tenaris, Aedes, Fenix Entertainment, MediaforEurope, Mittel, Next Re e Pierrel.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,95% a 23.681 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +3,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+0,7%), Atlantia (+0,6%), Iveco (+0,8%), Leonardo (+0,6%) e Prysmian (+1,2%). Unicredit ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i ribassi di Banca Generali (-2,3%), Banca Mediolanum (-1,6%), Banco Bpm (-1,9%), Cnh Industrial (-1,9%), Diasorin (-2,6%), Exor (-2,5%), Ferrari (-1,6%), Fineco (-2%), Intesa Sanpaolo (-1,6%), Nexi (-2,3%), Pirelli (-2,5%), Recordati (-1,6%), Saipem (-1,5%) e Stellantis (-3,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 174 punti base.

