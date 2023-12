ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE 2023/ Saipem a +3,2%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:30

La Borsa italiana guadagna lo 0,3% e sul listino principale troviamo in rosso A2A (-0,1%), Amplifon (-0,3%), Azimut (-0,2%), Banco Bpm (-0,2%), Bper (-0,1%), Italgas (-0,2%), Mediobanca (-0,4%), Snam (-0,2%) e Terna (-0,2%). I rialzi più significativi sono quelli di Brunello Cucinelli (+0,6%), Diasorin (+0,6%), Eni (+0,5%), Fineco (+0,6%), Iveco (+1,3%), Leonardo (+0,5%), Moncler (+0,5%), Mps (+0,9%), Pirelli (+0,7%), Prysmian (+0,9%), Saipem (+3,2%), Stm (+0,7%) e Tenaris (+0,6%). Il cambio euro/dollaro sale a quota 1,105, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 156 punti base.

FINANZA & MERCATI/ La bolla del debito dà ragione alla scelta italiana sul Mes

PIAZZA AFFARI RIAPRE DOPO LA PAUSA NATALIZIA

Riprendono oggi le negoziazioni a Piazza Affari dopo due giorni di paura per le festività natalizie. Non sono però attesi dati macroeconomici rilevanti. Si segnala solo alle 16:00 l’Indice sull’attività manifatturiera elaborato dalla Fed di Richmond relativo al mese di dicembre. Venerdì scorso, ultimo giorno di contrattazioni prima di Natale, Piazza Affari aveva chiuso in rialzo dello 0,26% a 30.353 punti. Sul listino principale si erano mosse bene Banco Bpm (+1,2%), Diasorin (+0,9%), Mediobanca (+1%) e Mps (+1%). Amplifon aveva fatto peggio di tutti con un -0,9%. Male anche Ferrari (-0,5%), Iveco (-0,5%) e Moncler (-0,5%).

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 26 DICEMBRE 2023/ Piazza Affari ancora chiusa

