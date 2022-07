ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022/ Attesa per la Fed

A PIAZZA AFFARI MOLTE TRIMESTRALI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, dove l’attenzione degli investitori sarà concentrata sulle decisioni di politica monetaria della Fed, che verranno comunicate alle 20:00 italiane. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi. Alle 8:45 toccherà a quello dei consumatori francesi. Alle 10:00 sarà la volta degli indici di fiducia di imprese e consumatori italiani. Alle 11:00 l’Istat renderà noto il livello delle retribuzioni contrattuali del secondo trimestre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà le scorte all’ingrosso e gli ordini di beni durevoli di giugno. Alle 16:00 sarà la volta delle vendite di case di giugno, mentre alle 16:30 della variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi e di Bund decennali. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Boeing e Shopify, da Zurigo quella di Credit Suisse, da Francoforte quelle di Daimler e Deutsche Bank, mentre a Piazza Affari quelle di Campari, Hera, Iveco, Moncler, Poste Italiane, Snam, Unicredit, Acea, Cementir, Datrix, Fiera Milano, Rai Way, Revo e Unidata.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,04% a 21.159 punti. Sul listino principale si è messa in luce Italgas con un +2,9%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Atlantia (+0,6%), Leonardo (+0,1%), Snam (+0,9%) e Terna (+1,9%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -4,6%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Azimut (-2,4%), Banca Generali (-2,3%), Banco Bpm (-3,1%), Bper (-2,8%), Campari (-2,2%), Cnh Industrial (-2%), Diasorin (-3%), Fineco (-2,2%), Iveco (-3,1%), Nexi (-2%), Pirelli (-2,6%) e Telecom Italia (-3,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 240 punti base.

