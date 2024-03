ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024/ Leonardo a +1,4%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:25

La Borsa italiana guadagna lo 0,1% e sul listino principale troviamo in rosso Amplifon (-1%), Banca Mediolanum (-0,3%), Bper (-0,1%), Campari (-0,8%), Enel (-0,3%), Eni (-0,4%), Erg (-0,1%), Fineco (-0,6%), Hera (-0,3%), Interpump (-0,2%), Inwit (-0,7%), Italgas (-0,3%), Nexi (-0,1%), Prysmian (-1,1%), Saipem (-0,4%), Snam (-0,7%), Telecom Italia (-1%), Tenaris (-0,2%), Terna (-0,6%) e Unipol (-0,1%). I rialzi più significativi sono quelli di Azimut (+0,8%), Brunello Cucinelli (+1,1%), Leonardo (+1,4%), Moncler (+0,6%), Mps (+0,9%) e Recordati (+0,9%). Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,085, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 130 punti base.

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 35.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in diffusione nella giornata odierna. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori francesi di marzo. Alle 9:00 dalla Spagna arriveranno le vendite al dettaglio di febbraio e l’inflazione di marzo. Alle 10:00 Istat renderà nota la produzione nelle costruzioni di gennaio. Alle 11:00 Eurostat farà conoscere gli indici di fiducia di consumatori e imprese relativi a marzo. Alle 15:30 dagli Usa arriverà la variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a dieci anni e di Bund a sette anni. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Altea Green Power, Caleffi, Cofle, Convergenze, Creactives Group, Cyberoo, Ediliziacrobatica, Elsa Solutions, Espe, Il Sole 24 Ore, Iniziative Bresciane, Lucisano Media Group, Pattern, Philogen, Plc, Pozzi Milano, Racing Force, Rcs, Sg Company, Siav, Sol e Yakkyo.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,14% a 34.688 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +4,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+2,6%), Banco Bpm (+1%), Banca Popolare di Sondrio (+2,7%), Bper (+2,8%), Brunello Cucinelli (+2,7%), Campari (+1,2%), Interpump (+1%) Mps (+1,1%), Telecom Italia (+1,6%) e Unicredit (+1,3%). Stellantis ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Hera (-1,4%), Recordati (-1,1%), Snam (-0,5%), Stellantis (-2,1%) e Terna (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 131 punti base.

