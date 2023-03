ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023/ Attese trimestrali

PIAZZA AFFARI INSEGUE I 26.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici interessanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi, mentre alle 8:45 quella dei consumatori francesi. Alle 10:00 l’Istat renderà noto il saldo della bilancia commerciale extra-Ue di febbraio. Alle 16:00 dagli Usa arriverà il numero di case vendute a febbraio. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot con scadenza fino a un anno. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Poste Italiane, ABP Novicelli, Ambromobiliare, Borgosesia, Buzzi, Caleffi, Cofle, Comal, Confinvest, Csp Interionational, Deodoato.Gallery, Ediliziacrobatica, Erredue, Farmacosmo, Fervi, Health Italia, Idntt, Igeamed, Ilpra, Innovatec, Labomar, Longino&Cardenal, Marzocchi Pompe, Notorious Pictures, Premia Finance, Racing Force, Reway Group, Sciuker Frames, Sebino, Sif ITalia, Technogym, Tenax International, Trevi Group, Vimi Fasteners e Websolute.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,47% 26.329 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +4,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,6%), Diasorin (+2%), Eni (+1,9%), Mediobanca (+1,2%), Prysmian (+2%), Saipem (+1,5%), Telecom Italia (+2,5%) e Tenaris (+3%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,7%), Azimut (-1%), Banca Generali (-1,2%), Banca Mediolanum (-1,3%), Campari (-0,5%), Erg (-0,9%), Hera (-0,7%), Leonardo (-1%) e Recordati (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 184 punti base.

