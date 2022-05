ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022/ Attesa per la Fed

A PIAZZA AFFARI NUOVE TRIMESTRALI

Gli occhi degli investitori oggi sono puntati sulle decisioni di politica monetaria della Fed. Alle 20:30, come di consueto, si terrà la conferenza stampa di Jerome Powell. Non mancano però in agenda alcuni dati macroeconomici rilevanti. Alle 8:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale tedesca di marzo. Alle 9:00 toccherà al tasso di disoccupazione spagnolo di aprile. Alle 9:45 verrà diffusa la lettura finale dell’Indice PMI dei servizi italiano di aprile. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 11:00 sapremo le vendite al dettaglio europee di marzo. Alle 14:15 dagli Usa arriverà la stima sul numero di nuovi occupati ad aprile. Alle 14:30 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale americana di Marzo. Alle 16:00 toccherà alla lettura finale dell’Indice ISM non manifatturiero di aprile. Alle 16:30 ancora dagli Usa arriverà la variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bund con scadenza 2031. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Moderna, da Parigi quella di Airbus, mentre a Piazza Affari quelle di Enel, Ferrari, Moncler, Telecom Italia, Unicredit, Anima, Ariston, Autostrade Meridionali, Fenix Entertainment e Risanamento.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,61% a 24.242 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +5,1%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Banco Bpm (+2,6%), Campari (+2,2%), Cnh Industrial (+3,4%), Eni (+2,5%), Ferrari (+2,7%), Iveco (+3%), Leonardo (+3,5%), Mediobanca (+3,3%), Stellantis (+3,2%), Stm (+2,4%), Tenaris (+4,6%) e Unipol (+2,3%). Recordati ha fatto peggio di tutti con un -2,4%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Amplifon (-1,4%), Atlantia (-0,1%), Diasorin (-0,4%), Interpump (-0,1%), Moncler (-2,1%), Pirelli (-0,8%) e Unicredit (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 188 punti base.

