ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2022/ Attesi indici PMI

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE QUOTA 21.500

Non mancano alcuni dati macroeconomici in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale tedesca di agosto, mentre alle 14:30 sapremo quello americano. Alle 8:45 toccherà alla produzione industriale francese di agosto. Alle 9:45 sarà la volta della lettura dell’indice PMI italiano dei servizi relativo al mese di settembre. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 14:15 dagli Usa arriverà il numero di nuovi occupati di settembre. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice ISM non manifatturiero di settembre. Alle 16:30 conosceremo la variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 15 anni.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2022/ Chiusura a +3,42%

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo del 3,42% a 21.690 punti. Sul listino principale si è messa in luce Moncler con un +8,1%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+4,5%), Azimut (+4,4%), Bper (+4,2%), Buzzi (+4,9%), Cnh Industrial (+4,2%), Diasorin (+4,2%), Fineco (+5,9%), Interpump (+6,3%), Iveco (+4,1%), Nexi (+6,4%), Pirelli (+4,1%), Prysmian (+5,5%), Saipem (+6,4%) e Stm (+5,4%). Ha terminato la seduta in rosso solamente Atlantia (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 232 punti base.

