ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023/ Per tenere i 27.500

PIAZZA AFFARI ALL’ULTIMA SEDUTA DELLA SETTIMANA

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 dalla Gran Bretagna arriveranno la produzione industriale di dicembre e il Pil del quarto trimestre 2022. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato sulla produzione industriale di dicembre. Alle 16:00 dagli Usa arriverà l’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan relativo a febbraio.A mercati chiusi è attesa la decisione di Moody’s sul rating sovrano della Germania. In giornata è prevista l’emissione di Bot annuali. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Iveco, Banca Sistema, Basicnet, GeneralFinance e Iscc Fintech.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2023/ Chiusura a +1,26%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,26% a 27.503 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +4,1%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Buzzi (+2,1%), Iveco (+2,7%), Stellantis (+3,7%) e Stm (+2,1%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -2,3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,1%), Hera (-1,4%), Moncler (-0,6%), Saipem (-1,7%) e Telecom Italia (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 183 punti base

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023/ Chiusura a +0,16%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SPY FINANZA/ La doppia spiegazione al rally anomalo dei mercati

© RIPRODUZIONE RISERVATA