ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2023/ Attesi molti dati

PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 29.000

La settimana si chiude con dati macroeconomici interessanti in agenda. Alle 8:45 conosceremo l’inflazione francese di agosto. Mentre alle 10:00 conosceremo quello italiano relativo allo stesso mese. Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà il consueto aggiornamento mensile sull’andamento del debito pubblico. Alle 11:00 Istat renderà noto il saldo della bilancia commerciale di luglio. Stesso dato, aggregato a livello europeo, verrà comunicato alla stessa ora da Eurostat. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno l’Empire State Index di settembre e l’indice dei prezzi all’importazione di agosto. Alle 15:15 toccherà alla produzione industriale di agosto. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan, relativo al mese di settembre. A mercati chiusi è attesa le decisioni di Fitch sul debito pubblico tedesco insieme a quella di Standard & Poor’s sul rating sovrano spagnolo. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di BF e Beewize.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,37% a 28.872 punti. Sul listino principale si è messa in luce Prysmian con un +3,2%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di A2A (+3%), Amplifon (+2%), Enel (+3,2%), Hera (+2,4%), Interpump (+2,3%), Mps (+2,9%), Poste Italiane (+2,3%), Tenaris (+2,6%) e Unicredit (+2,4%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -1%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Leonardo (-0,3%), Nexi (-0,3%), Pirelli (-0,6%) e Stellantis (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 175 punti base.

