ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 18 AGOSTO 2023/ In cerca di rimbalzo

La settimana si chiude con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Gran Bretagna a luglio. Alle 11:00 Eurostat comunicherà l’inflazione di luglio e la produzione nelle costruzioni a giugno. A mercati chiusi si conoscerà la decisione di Fitch sul rating sovrano dell’Olanda. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Deere&Company. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,03% a 27.879 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Eni (+0,3%) e Saipem (+0,4%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -3,6%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Campari (-2%), Fineco (-2,6%), Interpump (-2,7%), Iveco (-2,1%) e Moncler (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 170 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 17 AGOSTO 2023/ Chiusura a -1,03%

