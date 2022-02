ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 25 febbraio 2022/ Il rebus Ucraina

PIAZZA AFFARI ALLE PRESE CON MOLTI DATI

La giornata di oggi si presenta ricca di dati macroeconomici rilevanti, ma l’attenzione dei mercati sarà rivolta a quella che sta avvenendo in Ucraina e alle conseguenze di carattere geopolitico. Alle 8:00 si conoscerà il Pil tedesco del quarto trimestre del 2021. Alle 8:45 toccherà al medesimo dato relativo alla Francia, insieme all’inflazione di febbraio e all’indice dei prezzi alla produzione di gennaio francesi. Alle 9:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione spagnolo di gennaio. Alle 10:00 l’Istat diffonderà gli indici di fiducia di imprese e consumatori di febbraio. Un’ora dopo analoghi dati arriveranno dall’Eurostat con riferimento all’Ue e all’Eurozona. Alle 14:30 dagli usa arriveranno gli ordini di beni durevoli, le spese e i redditi personali di gennaio. Alle 16:00 toccherà all’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan di febbraio. A mercati chiusi è attesa la decisione di Dbrs sul rating sovrano del Portogallo. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino al 2032. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di As Roma, DBA, Mare Tecnimont e Sogefi.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 24 febbraio 2022/ Chiusura a -4,1%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 4,1% a 24.890 punti. Sul listino principale si è messa in luce Leonardo con un +4,3%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Amplifon (+2%), Campari (+1,8%), Diasorin (+2,5%), Saipem (+1,8%) e Terna (+1,1%). Unicredit ha fatto peggio di tutti con un -13,5%. Ribassi superiori ai 5 punti percentuali anche per Azimut (-7,2%), Banca Generali (-8,6%), Banca Mediolanum (-8,5%), Banco Bpm (-8,2%), Bper (-7,6%), Buzzi (-7,8%), Fineco (-6,4%), Intesa Sanpaolo (-8%), Mediobanca (-5,3%), Pirelli (-10,4%), Poste Italiane (-5,6%), Recordati (-6%), Stellantis (-6%) e Unipol (-6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 162 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,34%, Campari a -9,77% (23 febbraio 2022)

